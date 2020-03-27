В Крыму подтверждено 14 заболевших коронавирусом

За сутки число заболевших в Республике Крым выросло еще на 7 человек. Две трети из них – это люди, которые путешествовали в Объединенных Арабских Эмиратах на лайнере “Белиссимо”. Об этом сообщили сегодня на заседании оперативного штаба Крыма по противодействию коронавирусу.

Все очаги семейные, их 7, это люди, вернувшиеся из-за рубежа. Причем заболевание протекало у них бессимптомно. Стало известно, что некоторые граждане, несмотря на все призывы, не соблюдали режим самоизоляции. Более того, домой к ним приходили другие люди. Материалы по ним теперь будут переданы в МВД.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская просит всех, кто в период с 3 по 15 марта путешествовал на этом круизном лайнере, обратиться на телефоны горячей линии и заявить о себе. И обязательно перейти в режим самоизоляции.

Также просят откликнуться людей, которые 16 марта ехали из Краснодара в Симферополь на рейсах с отправлением ориентировочно в 10 и 12 часов в автобусах Мерседес – это как раз те рейсы, на которых возвращались в Крым зараженные коронавирусом путешественники.

Наталья Пеньковская обратилась к жителям Крыма с настоятельной просьбой отменить все поездки, в том числе деловые, внутри полуострова и за его пределы. Самая большая помощь врачам будет, если люди останутся дома.

На полуострове уже приостановлена деятельность всех досуговых, развлекательных и спортивных центров. Не будут работать бани, сауны, солярии, парикмахерские, салоны красоты.

С 28 по 5 апреля свои залы обязаны будут закрыть рестораны, кафе, столовые, бары, они могут работать только в режиме еды на вынос или в режиме доставки. При этом они должны принять все необходимые меры, чтобы блюда, которые люди получают, были безопасными. Это ограничение не коснется только тех предприятий, которые обеспечивают питанием жизненно важные службы и работают внутри их зданий. Открытыми останутся кафе в “чистой зоне” аэропорта Симферополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь