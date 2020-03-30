В Крыму появился автомобиль с боксом для перевозки зараженных

В Крым прибыл первый спецавтомобиль с боксом для перевозки заражённых COVID-19.

На заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер Елена Романовская сообщила о том, что Крым получил первый специализированный автомобиль с боксом для транспортировки больных коронавирусом пациентов. Она отметила, что первая машина станет очень хорошим подспорьем для медиков, работающих с различными инфекционными заболеваниями.

«Первая боксированная машина уже прибыла в Крым. На подходе еще два автомобиля», – рассказала Елена Романовская.

Автотранспортное средство оснащено системой рециркуляции и сложной дыхательной аппаратурой, а внутри находится изолированная внутренняя капсула.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта utilis.com.tr



Источник: Вести.Севастополь