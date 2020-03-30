В Крыму появился автомобиль с боксом для перевозки зараженных

В Крым прибыл первый спецавтомобиль с боксом для перевозки заражённых COVID-19.
На заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер Елена Романовская сообщила о том, что Крым получил первый специализированный автомобиль с боксом для транспортировки больных коронавирусом пациентов. Она отметила, что первая машина станет очень хорошим подспорьем для медиков, работающих с различными инфекционными заболеваниями.
«Первая боксированная машина уже прибыла в Крым. На подходе еще два автомобиля», – рассказала Елена Романовская.
Автотранспортное средство оснащено системой рециркуляции и сложной дыхательной аппаратурой, а внутри находится изолированная внутренняя капсула.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта utilis.com.tr
Источник: Вести.Севастополь