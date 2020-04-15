В Крыму полиция будет проверять тех, кто ездит на дачу

При поездке на дачу на личном автомобиле, жители Крыма должны будут дать короткое объяснение и точный адрес, остановившим их правоохранителям.

Правильность указанных сведений сотрудники полиции и Росгвардии смогут проверить в течение 30 дней, выехав на место. За предоставление недостоверных сведений, гражданам будет выписываться максимальный штраф, предусмотренный за нарушение режима самоизоляции. С таким предложением выступил на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксёнов.

Во всех неоднозначных случаях, ситуация будет трактоваться в пользу граждан. Протокол об административном наказании можно будет обжаловать.

Источник: Вести.Севастополь