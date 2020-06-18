В Крыму полсотни моряков из Испании и Мавритании находятся в обсерваторах

18 июня 2020     11
В Крыму полсотни моряков из Испании и Мавритании находятся в обсерваторах

Почти 50 моряков, прибывших в Крым из-за границы отправлены в обсерваторы. Они вернулись из Мавритании и Испании.

Граждан поместили в обсерваторы под наблюдение медиков. Об этом рассказал заместитель руководителя Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Всего за минувшие сутки в крымские обсерваторы направили 124 человека. Несмотря на то, что на территории республики не зафиксировано новых случаев коронавирусной инфекции, специалист призвал крымчан к осторожности, поскольку действующие очаги заражения еще имеются.

Сегодня в Крыму умерли два человека, у которых был подтверждён диагноз COVID-19. Один скончавшийся пациент был переведён в симферопольский ковидный госпиталь из больницы скорой медицинской помощи, в которой был прооперирован после черепно-мозговой травмы. В Евпатории умерла женщина в возрастной группе 65+ с тяжёлым переломом.

Источник: Вести.Севастополь

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