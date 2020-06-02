В Крыму получили пять боксированных носилок для зараженных пациентов

Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил пять новых боксированных носилок для бригад скорой помощи. Они предназначены для транспортировки инфицированных пациентов, сообщает Крыминформ.
У носилок внутри свой микроклимат и фильтрация, благодаря им любой автомобиль скорой помощи становится инфекционным «боксом».
Как рассказал руководитель центра медицины катастроф, полученные носилки планируется передать в подразделения в пять городов Крыма: Ялту, Феодосию, Керчь, Джанкой и Евпатория. Также в ближайшее время должны прийти такие переносные боксы для автомобилей скорой помощи Симферополя и Красноперекопска.
Источник: Вести.Севастополь