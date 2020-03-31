В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет на время карантина

31 марта 2020     18
В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет на время карантина

Все абоненты оператора мобильной связи Win-mobile будут пользоваться интернетом без ограничений с 30 марта по 5 апреля на всех тарифных планах.

В Крыму компания Win-mobile сняла ограничения на объем интернет-трафика на всех тарифных планах. Безлимит будет действовать только во время карантинного режима.

Опцию бесплатного интернета «Открытый мир» можно подключить в личном кабинете на сайте, обратившись в контактный центр по телефону 0545 или набрав на своем телефоне *857# и кнопку вызова.

Опция недоступна на тарифных планах для корпоративных клиентов, сообщается на сайте мобильного оператора связи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы
Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы

00:46 Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков …


Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн
Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн

00:59 Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму …


В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет на время карантина
В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет на время карантина

Все абоненты оператора мобильной связи Win-mobile будут пользоваться интернетом без ограничений с 30 марта по 5 апреля на всех тарифных …


Собчак переболела коронавирусом
Собчак переболела коронавирусом

Ведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом. Она рассказала об этом во время совместного прямого эфира с мужем Константином Богомоловым на его …


Скворцова рассказала о российской схеме лечения пациентов с коронавирусом
Скворцова рассказала о российской схеме лечения пациентов с коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты