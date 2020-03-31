В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет

31 марта 2020     19
В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет

Все абоненты оператора мобильной связи Win-mobile будут пользоваться интернетом без ограничений с 30 марта по 5 апреля на всех тарифных планах.

В Крыму компания Win-mobile сняла ограничения на объем интернет-трафика на всех тарифных планах. Безлимит будет действовать только во время карантинного режима.

Опцию бесплатного интернета «Открытый мир» можно подключить в личном кабинете на сайте, обратившись в контактный центр по телефону 0545 или набрав на своем телефоне *857# и кнопку вызова.

Опция недоступна на тарифных планах для корпоративных клиентов, сообщается на сайте мобильного оператора связи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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