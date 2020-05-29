В Крыму поменять оператора сотовой связи можно за восемь дней

16 миллионов абонентов мобильной связи в России сменили оператора, сохранив при этом номер телефона. Желающих совершить такой переход – вдвое больше. Данные о заявках на миграцию абонентов обнародовал Центральный научно-исследовательский институт связи. В мае крымчанам и жителям Севастополя стал доступен переход от федерального оператора связи к местному с сохранением номеров Краснодарского края.

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Вячеслав Семёнов пришёл на разведку – узнать условия у крымского оператора мобильной связи. О таких клиентах говорят – голосует ногами. Об уходе от своего оператора задумался по финансовым причинам.

«Часто возникают и списания. Незаконные списания. Несколько раз приходилось обращаться, чтобы восстанавливали оплату, потому что съём денег происходил просто ни за что», – рассказал абонент сотовой связи Вячеслав Семёнов.

На местном рынке связи не только ищут более выгодные тарифы и акции. Многие абоненты хотят сохранить номер, с которым связаны банковская карта, социальные сети, порталы Госуслуг и других онлайн-сервисов. На полуострове можно бесплатно переносить к крымскому оператору номера Краснодарского края при первом переходе.

«Клиент может у нас в офисе совершить переход с одного оператора на нашего с сохранением своего номера для этого он пишет заявление. Мы оформляем им карту, и спустя восемь дней действует переход», – пояснила продавец-консультант салона связи Виктория Политика.

Насколько развита сеть местной мобильной связи? Вышки установлены как в населённых пунктах, так и вдоль крупных автомагистралей. В жилых кварталах их модернизируют с учётом роста населения и его потребностей, чтобы обеспечить мобильный интернет и голосовую связь по стандартам 3 и 4 поколения.

Политика обслуживания тоже отличается. Федеральные операторы в основном работают с абонентами через онлайн кабинеты. Крымские – ещё и в салонах, консультируя и помогая на месте.

«У меня возникли трудности с настройкой мобильного интернета. Я пыталась сама – не получилось, поэтому пришлось подойти сюда к оператору. Мне всё помогли, всё сделали. Большое спасибо», – говорит абонент сотовой связи Наталья Стрелкова.

Количество заявок на перенос номера растёт. В целом в России количество заявок увеличивается в 1,5 раза за полгода. В Крыму с момента запуска услуги её заказали уже несколько тысяч человек.

Олег Смирнов, Антон Терёшкин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь