В Крыму поступивших под меднаблюдение на 60 больше, чем тех, с кого его сняли

1 апреля 2020     17
В Крыму поступивших под меднаблюдение на 60 больше, чем тех, с кого его сняли

В Крыму 2902 человека сейчас находятся под медицинским наблюдением, из них 2826 – дома, сообщил сегодня министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба. 

У 126 человек карантинный период закончился. Но за сутки поступили под меднаблюдение еще 196 человек. 

В стационарах находятся 66 человек, из них 16 заболевших коронавирусом, остальные – из числа тех, кто был с ними в контакте, они ждут результатов повторных анализов. За сутки были выписаны четыре человека, шесть поступили. 

Также с диагнозом “пневмония” в больницах сейчас находятся 47 человек. В этом году, уже отмечал Чемоданов, в Крыму выросло число случаев вирусной пневмонии. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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