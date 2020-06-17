В Крыму пожарные отстояли жилой дом, которому угрожала горящая сухая трава

В селе Октябрьское Ленинского района Крыма накануне загорелись сухая трава и хозпостройка. Была угроза перехода огня на жилой дом.

Пожарным вовремя сообщили о происшествии, и дежурная смена ПСЧ-110 поселка Багерово не допустила дальнейшего распространения пламени. Пожарные полностью ликвидировали огонь в течение двух часов.

Как отметили в МЧС Крыма, пожары в хозяйственных постройках возникают часто и распространяются очень быстро из-за того, что люди хранят там емкости с горючим, масла и другие быстровоспламеняющиеся материалы.

Источник: Вести.Севастополь