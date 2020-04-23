В Крыму пребывание в обсерваторе будет платным

23 апреля 2020     15
В Крыму пребывание в обсерваторе будет платным

Взымать плату за пребывание в обсерваторе будут с граждан, отказавшихся отправиться туда добровольно.

Правительство Республики Крым готовит закон, в соответствии с которым лица, отказавшиеся от самоизоляции добровольно и помещённые в обсерватор по решению суда, будут оплачивать 14 дней своего пребывания. Об этом рассказал Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Поводом для принятия таких мер стал инцидент с крымскими туристами, вывезенными из Таиланда.

Источник: Вести.Севастополь

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