В Крыму предотвращён теракт

Сотрудники регионального УФСБ предотвратили теракт на рынке в Симферополе.
«Задержаны пятеро граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра», – приводит РИА Новости сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Отмечается, что задержанные пропагандировали экстремистскую идеологию в интернете. У них были изъяты самодельные взрывные устройства, холодное и огнестрельное оружие, электронные средства связи, с которых получены данные, свидетельствующие о подготовке к терактам и связях с украинскими радикалами.
Источник: Вести.Севастополь