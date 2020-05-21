В Крыму предприниматель осуждён за незаконный оборот чёрной икры

Сакский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении симферопольского предпринимателя, у которого изъяли незаконно реализуемую чёрную икру.

Во время транспортировки продукции в Евпаторию 31-летнего мужчину задержали. У него обнаружили восемь пластиковых банок ёмкостью по 0,5 литров каждая с чёрной икрой. Продукция была изъята и направлена на экспертизу, которая подтвердила её принадлежность к семейству осетровых. Общая сумма ущерба составила около 330 тысяч рублей.

За реализацию краснокнижной продукции мужчина приговорён к крупному штрафу, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.

Источник: Вести.Севастополь