В Крыму прекратили поиски пилота СУ-27, упавшего в Черное море

28 марта 2020     12
В Крыму прекратили поиски пилота СУ-27, упавшего в Черное море

Прекращены поиски пилота российского истребителя, упавшего в акватории Черного моря.

Летчика искали двое суток. Поисково-спасательные работы были осложнены ветром, волнами и низкой облачностью. В настоящее время поиск прекращен. Об этом сообщает ИА «ТАСС», со ссылкой на источник в экстренных службах.

Теперь будут продолжаться только подводные поиски.

Истребитель Су-27 пропал с радаров недалеко от берегов Феодосии во время плановых полетов 25 марта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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