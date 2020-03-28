В Крыму прекратили поиски пилота СУ-27, упавшего в Черное море

Прекращены поиски пилота российского истребителя, упавшего в акватории Черного моря.

Летчика искали двое суток. Поисково-спасательные работы были осложнены ветром, волнами и низкой облачностью. В настоящее время поиск прекращен. Об этом сообщает ИА «ТАСС», со ссылкой на источник в экстренных службах.

Теперь будут продолжаться только подводные поиски.

Истребитель Су-27 пропал с радаров недалеко от берегов Феодосии во время плановых полетов 25 марта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь