В Крыму при обыске у пожилого мужчины найдена марихуана

В Белогорском районе Крыма полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков 50-летнего местного жителя.
У мужчины были изъяты 19 полимерных свертков с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.
Эксперты установили, что вещество является марихуаной. Общий вес наркотических средств составил 0,77 грамм. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
За незаконный сбыт психотропных веществ и их аналогов крымчанину грозит срок до восьми лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.
Источник: Вести.Севастополь