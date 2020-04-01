В Крыму при обыске у пожилого мужчины найдена марихуана

За незаконный сбыт психотропных веществ и их аналогов крымчанину грозит срок до восьми лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Эксперты установили, что вещество является марихуаной. Общий вес наркотических средств составил 0,77 грамм. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

У мужчины были изъяты 19 полимерных свертков с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.

В Белогорском районе Крыма полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков 50-летнего местного жителя.

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