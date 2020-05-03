В Крыму приморские посёлки проверят на наличие туристов

Распоряжение проверить частный сектор в приморских посёлках на предмет незаконного нахождения туристов, поручил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По словам Сергея Аксёнова, ему поступают сигналы о том, что в Черноморском, Сакском и других районах Крыма в частном секторе продолжают размещать туристов, несмотря на введённый запрет. Он поручил правоохранителям проработать возможность проведения проверок в прибрежных населённых пунктах. А нелегальным предпринимателям предложил легализоваться и получить поддержку от правительства.

За приём туристов владельцу гостевого дома в Симеизе уже грозит уголовное наказание, сообщил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции Юрий Гоцанюк.

Источник: Вести.Севастополь