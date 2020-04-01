В Крыму приостановлено железнодорожное сообщение с Анапой

В Крыму с 2 по 14 апреля будет прекращено движение пригородных поездов Керчь — Анапа, маршрут которых проходит по Крымскому мосту. Такие поправки внесены в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности в республике.

Движение пригородных поездов по территории Крыма ограничат двумя рейсами в день – утром и вечером.

Также со 2 апреля остановят движение троллейбусов и автобусов между населенными пунктами внутри региона. При этом движение общественного транспорта в населенных пунктах полуострова будет продолжено.

Пассажирские перевозки на морском транспорте и движение маломерных судов приостановят до 14 апреля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь