В Крыму продавец похитила из кассы магазина 80 тысяч рублей

В одном из продуктовых супермаркетов Симферополя в ходе инвентаризации обнаружили недостачу в кассе на сумму 80 тысяч рублей. Директор магазина обратилась в полицию.

Участковые уполномоченные полиции взяли под подозрение кассира магазина – 23-летнюю девушку, и она призналась в том, что на протяжении определенного времени брала из кассы небольшие суммы денег, которые впоследствии тратила по своему усмотрению.

Девушка возместила ущерб в полном объеме, тем не менее на нее возбудили уголовное за присвоение чужого имущества, вверенного виновной, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь