В Крыму продлят сроки регистрации автомобилей

С граждан, которые не успели зарегистрировать автотранспортные средства в установленный 10-дневный срок, не будут брать штрафы. Услугу можно будет получить после снятия ограничительных мер. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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