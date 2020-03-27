В Крыму продлят сроки регистрации автомобилей

Регистрация сделок с транспортными средствами и выдача документов на территории Республики Крым приостановлены на время карантина.
С граждан, которые не успели зарегистрировать автотранспортные средства в установленный 10-дневный срок, не будут брать штрафы. Услугу можно будет получить после снятия ограничительных мер. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь