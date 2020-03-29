В Крыму продовольственные рынки не закроют, но «прорядят»

29 марта 2020     8
В Крыму продовольственные рынки не закроют, но «прорядят»

В городах полуострова продолжают работать ярмарки, несмотря на объявленный вынужденный отпуск с 28 марта по 5 апреля. Многие продавцы не надевают маски, покупателей много, и получается некоторая скученность людей. Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу решали, стоит ли закрывать продовольственные рынки.

Сергей Аксенов считает, что если закрыть рынки и ярмарки, те же самые очереди появятся на кассах в супермаркетах. Люди все равно будут ходить за продуктами.

Поэтому было принято решение расставить торговые палатки или лотки подальше друг от друга, а не в полуметре, как они располагаются на многих рынках сейчас. “Прорядить” – такое распоряжение дал глава республики: найти ответственных, дать им поручение и проследить за исполнением. Если кто-то из владельцев этого не сделает, то его ярмарка будет закрыта. 

Также работники администраций муниципалитетов должны следить, используют ли продавцы маски и обеззараживают ли рабочие места.

А вот все алкомаркеты и пивные будут закрыты, постановление об этом будет подготовлено сегодня в течение дня.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото crimea-news.info

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Михаил Развожаев вернул пассажирские катера на линию
Михаил Развожаев вернул пассажирские катера на линию

Движение паромов и катеров в Севастополе не будет приостановлено, как об этом ранее сообщил Севморпорт. “С 29 марта работа пассажирских …


На шести участках Камышового шоссе возобновился ремонт
На шести участках Камышового шоссе возобновился ремонт

В Севастополе в работе несколько инфраструктурных проектов, от которых зависит, в том числе, и комфорт жителей и гостей города. К …


В Крыму продовольственные рынки не закроют, но «прорядят»
В Крыму продовольственные рынки не закроют, но «прорядят»

В городах полуострова продолжают работать ярмарки, несмотря на объявленный вынужденный отпуск с 28 марта по 5 апреля. Многие продавцы не …


Установлен весь круг контактов 15-го заболевшего в Крыму
Установлен весь круг контактов 15-го заболевшего в Крыму

В рамках эпидрасследования установили весь круг людей, с которыми общался новый заболевший человек и тот, кто его заразил. Как рассказала …


В России возросло число людей с подозрением на коронавирус
В России возросло число людей с подозрением на коронавирус

В России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была ниже — 166,7 тысячи …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты