В Крыму «проредят» продовольственные рынки

В городах полуострова продолжают работать ярмарки, несмотря на объявленный вынужденный отпуск с 28 марта по 5 апреля. Многие продавцы не надевают маски, покупателей много, и получается некоторая скученность людей. Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу решали, стоит ли закрывать продовольственные рынки.

Сергей Аксенов считает, что если закрыть рынки и ярмарки, те же самые очереди появятся на кассах в супермаркетах. Люди все равно будут ходить за продуктами.

Поэтому было принято решение расставить торговые палатки или лотки подальше друг от друга, а не в полуметре, как они располагаются на многих рынках сейчас. “Проредить” – такое распоряжение дал глава республики: найти ответственных, дать им поручение и проследить за исполнением. Если кто-то из владельцев этого не сделает, то его ярмарка будет закрыта.

Также работники администраций муниципалитетов должны следить, используют ли продавцы маски и обеззараживают ли рабочие места.

А вот все алкомаркеты и пивные будут закрыты, постановление об этом будет подготовлено сегодня в течение дня.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото crimea-news.info

Источник: Вести.Севастополь