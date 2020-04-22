В Крыму проводится проверка по факту смерти замминистра культуры Москвы

В Ялте сегодня было обнаружено тело 47-летнего жителя Москвы. Предположительно, речь идет о заместителе руководителя Департамента культуры Москвы, ранее объявленном правоохранительными органами в розыск как без вести пропавший. Сейчас Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю проводит процессуальную проверку.

Как сообщила пресс-служба ведомства, следов криминальной смерти на теле нет.

Известно, что еще 25 марта мужчина уехал из Краснодарского края на такси в Ялту, после чего на связь с родственниками не выходил. Они обратились в полицию 18 апреля. По результатам розыскных мероприятий тело мужчины было обнаружено сегодня в арендованной им квартире в Ялте.

Сейчас следователи Следственного комитета при содействии сотрудников МВД устанавливают все обстоятельства смерти мужчины и события, ей предшествующие, маршрут его передвижения и контакты.

Источник: Вести.Севастополь