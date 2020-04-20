В Крыму расследуют уголовное дело о мошенничестве при реставрации исторического объекта

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в особо крупном размере при реставрации объекта культурного наследия.

Правоохранители установили, что и ООО «Меандр» нарушило условия заключенного контракта на выполнение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Здание офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, 1910-1913 гг.». Согласно документу, среди прочих работ, организация обязалась выполнить реставрацию старинной плитки в здании, фактически же реставрационные работы не производились, так как старинная плитка попросту была заменена на новую, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Сотрудники ООО «Меандр» внесли заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных работ и получили свыше 1,5 миллионов рублей.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Вести.Севастополь