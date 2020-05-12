В Крыму растёт число молодых заболевших COVID-19

В республике 33 больных коронавирусом в возрасте от 18 до 39 лет и 56 человек – от 40 до 64 лет.

“Мы видим, что заболеваемость не щадит ни один из этих возрастов”, – отметила на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса вице-премьер республики Елена Романовская.

Всего в Республике Крым коронавирусом заболели 209 человек, выздоровели 64 человека. Пятеро пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии, в состоянии средней степени тяжести – 100.

Источник: Вести.Севастополь