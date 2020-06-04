В Крыму разрешили проводить торжественную церемонию в ЗАГСах

Крымские ЗАГСы вновь возобновили торжественную регистрацию брака.

При этом, количество находящихся на торжественной церемонии человек ограничено до 10. Сотрудники ЗАГСа включены в это число. Все присутствующие обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Республики Крым.

Из-за пандемии коронавируса в Севастополе также действуют ограничения. Влюбленным, желающим отметить бракосочетание с большим количеством гостей, рекомендовано перенести дату государственной регистрации на более поздний срок.

Источник: Вести.Севастополь