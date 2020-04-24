В Крыму разыскивают 200 въехавших на полуостров туристов

За сутки были проверены 848 адресов, указанных в анкетах граждан, въехавших в Крым за последние две недели. 203 человека, обязанные находиться на самоизоляции, отсутствовали.

«Остальных ищем. Создали бригады, которые выезжают в курортные города и патрулируют улицы», – рассказал на оперативном штабе замначальника МВД Крыма Александр Смаглин.

По его словам, пятерых нарушителей удалось найти и привлечь к административной ответственности.

Общее число заражённых коронавирусом в Крыму на 24 апреля – 57 человек, выздоровели 29 из них.

Источник: Вести.Севастополь