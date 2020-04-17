В Крыму разыскивают пропавшего без вести подростка

В Симферопольском районе полицейскими устанавливается местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего мальчика из села Дубки.

Нифонтов Игорь Сергеевич, 29 марта 2004 года рождения, проживающий в селе Дубки Симферопольского района, ушел из дома и больше не вернулся, сообщает пресс-служба управления уголовного розыска МВД по Республике Крым.

Правоохранители предполагают, что пропавший подросток может бродяжничать в Симферополе.

Приметы мальчика: на вид 15-16 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темного цвета, глаза карие, брови дугообразные. Одет был в футболку голубого цвета, брюки темного цвета «хаки», ветровка темно-синего цвета, кроссовки светло-серого цвета с белой подошвой.

Любую информацию о местонахождении ребенка просьба сообщить в ОМВД России по Симферопольскому району по телефонам: (3652) 27-44-21 +7-978-821-18-12, «102» или в Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 667-588, 668-818.

Источник: Вести.Севастополь