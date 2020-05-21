В Крыму рядом с трассой «Таврида» найдена авиабомба

При проведении земельных работ у обочины автодороги строителями обнаружен боеприпас времён Великой Отечественной войны. Рабочие зацепили взрывоопасный предмет ковшом экскаватора при выемке грунта.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, экскаваторщик во время земельных работах случайно зацепил авиабомбу ковшом, оставив на корпусе предмета заметную трещину. Бомба обнаружена в районе поселка Фронтовое.

Сотрудники севастопольского отряда специального назначения ОМОН «Беркут» Управления Росгвардии по Севастополю обследовали находку и идентифицировали её как немецкую авиабомбу SD-50.

При обследовании боеприпаса саперы ведомства установили, что тип и состояние взрывателя не позволяют выполнить транспортировку снаряда. Бомбу уничтожат на месте.

Вес SD-50 — 50 кг, а вес взрывчатого вещества — 16 кг, при этом дальность разлёта осколков при взрыве снаряда — до 600 метров.

Источник: Вести.Севастополь