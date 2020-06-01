В Крыму с 1 июня ограничат движение грузовиков

1 июня 2020     11
В Крыму с 1 июня ограничат движение грузовиков

Ограничения будут действовать при дневной температуре выше 32 градусов.

С 1 июня в Крыму начинают действовать летние ограничения проезда большегрузов по дорогам общего пользования, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

До 31 августа с 10:00 до 22:00, при дневной температуре выше +32, запрещено движение большегрузного транспорта. Ограничение не распространяется на международные, а также пассажирские перевозки, перемещение продуктов, топлива, транспортировку дорожной и военной техники.

Источник: Вести.Севастополь

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