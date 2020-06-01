В Крыму с 1 июня ограничат движение грузовиков

Ограничения будут действовать при дневной температуре выше 32 градусов.
С 1 июня в Крыму начинают действовать летние ограничения проезда большегрузов по дорогам общего пользования, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
До 31 августа с 10:00 до 22:00, при дневной температуре выше +32, запрещено движение большегрузного транспорта. Ограничение не распространяется на международные, а также пассажирские перевозки, перемещение продуктов, топлива, транспортировку дорожной и военной техники.
Источник: Вести.Севастополь