В Крыму с 1 июня ограничат движение грузовиков

До 31 августа с 10:00 до 22:00, при дневной температуре выше +32, запрещено движение большегрузного транспорта. Ограничение не распространяется на международные, а также пассажирские перевозки, перемещение продуктов, топлива, транспортировку дорожной и военной техники.

С 1 июня в Крыму начинают действовать летние ограничения проезда большегрузов по дорогам общего пользования, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

Ограничения будут действовать при дневной температуре выше 32 градусов.

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