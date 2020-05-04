В Крыму с 12 мая хотят ввести масочный режим

Власти республики рассматривают возможность введения с 12 мая обязательного масочного режима.

Решение о введении масочного режима в Республике Крым будет принято после того, как 6 мая Роспотребнадзор опубликует рекомендации по постепенному выходу из самоизоляции. Ожидается, что с 12 мая в Крыму откроется больше предприятий и производств, что увеличит присутствие людей на улицах. Ношение масок могут сделать обязательным в магазинах, аптеках, социальных учреждениях и общественном транспорте.

Источник: Вести.Севастополь