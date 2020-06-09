В Крыму с 15 июня полностью отменят самоизоляцию

С 15 июня на территории Республики Крым режим самоизоляции будет отменен для всех категорий граждан.

Обязательная обсервация для приезжих тоже будет отменена с 15 июня. Ограничения останутся для граждан, прибывающих из-за границы, в том числе и с территории Украины. Информацию об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал на своей официальной странице в ВКонтакте.

Однако, глава Крыма напоминает жителям о том, что коронавирус еще не покинул полуостров и призывает всех к осторожности.

«Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды», – говорит Аксенов.

Ранее крымские власти сняли запрет на работу санаторно-курортной сферы и открыли для индивидуальных занятий тренажерные залы и бассейны.

Источник: Вести.Севастополь