В Крыму с 18 мая могут открыть леса и парки

11 мая 2020     11
В Крыму с 18 мая могут открыть леса и парки

Глава Республики Крым сообщил, что с 18 мая возможно откроются для свободного посещения парки, лесные и горные массивы. 

Об этом Сергей Аксёнов сообщил в прямом эфире на телеканале “Крым 24”. Он подчеркнул, что в некоторых субъектах РФ уже принято подобное решение, несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка там намного хуже чем в Крыму. 

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в Крыму начинает действовать масочный режим.

К концу текущей недели в республике будет расширен список отраслей, которые возобновят работу в ближайшее время. В случае ухудшения эпидобстановки, власти могут вернуть жесткий режим изоляции.

“Если ситуация будет деградировать в сторону ухудшения, то всё может вернуться назад. Надеюсь, что ситуация не вынудит меня это сделать”, – сказал Сергей Аксенов.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Брат Малышевой заразился коронавирусом
Брат Малышевой заразился коронавирусом

Главный врач Боткинской больницы в Москве, родной брат телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости …


Раскрыт план Турции на туристический сезон в 2020 году
Раскрыт план Турции на туристический сезон в 2020 году

Турция объявила о том, что летом 2020 года она продолжит принимать туристов, несмотря на эпидемию коронавируса в мире. Об этом …


Посольство России в Чехии сообщило об угрозах дипломату
Посольство России в Чехии сообщило об угрозах дипломату

Посольство России в Чехии призвало власти страны предоставить охрану сотруднику дипломатической миссии после того, как в его адрес стали поступать …


Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Единый портал государственных и муниципальных услуг оказался недоступен из-за технических работ по определению устойчивости к планируемому росту обращений. Об этом …


В Крыму новый медцентр им
В Крыму новый медцентр им. Семашко переоборудуют в инфекционную больницу

Власти Крыма готовы в случае экстренной необходимости запустить новую больницу на Московском шоссе раньше срока. В Крымской республиканской больнице имени …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты