В Крыму с 18 мая могут открыть леса и парки

Глава Республики Крым сообщил, что с 18 мая возможно откроются для свободного посещения парки, лесные и горные массивы.

Об этом Сергей Аксёнов сообщил в прямом эфире на телеканале “Крым 24”. Он подчеркнул, что в некоторых субъектах РФ уже принято подобное решение, несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка там намного хуже чем в Крыму.

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в Крыму начинает действовать масочный режим.

К концу текущей недели в республике будет расширен список отраслей, которые возобновят работу в ближайшее время. В случае ухудшения эпидобстановки, власти могут вернуть жесткий режим изоляции.

“Если ситуация будет деградировать в сторону ухудшения, то всё может вернуться назад. Надеюсь, что ситуация не вынудит меня это сделать”, – сказал Сергей Аксенов.

Источник: Вести.Севастополь