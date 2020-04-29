В Крыму с обрыва упал легковой автомобиль

Водитель «Lada Granta» не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина скатилась с обрыва высотой 25 метров. Сотрудники МЧС транспортировали водителя к карете скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Керченской городской больницы №1.

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