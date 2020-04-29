В Крыму с обрыва упал легковой автомобиль

28 апреля 2020     13
В Крыму с обрыва упал легковой автомобиль

В Керчи с обрыва высотой 20 – 25 метров упал легковой автомобиль. Пострадал водитель автотранспортного средства.

Водитель «Lada Granta» не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина скатилась с обрыва высотой 25 метров. Сотрудники МЧС транспортировали водителя к карете скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Керченской городской больницы №1.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы сотрудники 17 пожарно-спасательной части Керчи, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Вести.Севастополь

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