В Крыму санатории начнут принимать на отдых жителей региона с 15 июня

Предприятия санаторно-курортной сферы начнут готовиться к приему гостей с 1 июня. Санатории возобновят работу при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что речь идет только о внутреннем крымском туризме.

«Уже с 1-го июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан», – сказал Аксенов.

Глава региона также уточнил, что кафе и рестораны на летних площадках и террасах смогут начать работу с 1 июня. Предприятиям, готовым организовать площадки на открытом воздухе, муниципальные образования предоставят земельные участки по безконкурсной процедуре.

Очередной этап послаблений в Крыму планируется с 15 июня.

Источник: Вести.Севастополь