В Крыму саперы уничтожили тринадцать авиабомб

2 июня 2020     15
В Крыму саперы уничтожили тринадцать авиабомб

Боеприпасы были обезврежены специалистами-пиротехниками Крымского подразделения МЧС России.  

В Керчи в акватории Черного моря у крепости Еникале были обнаружены: фугасная авиационная бомба весом 50 кг, две бомбы АО-20 и 10-килограммовые авиационные бомбы в количестве семи единиц. В селе Глазовка местные жители нашли фугасную авиабомбу весом 250 кг, остальные снаряды – в селах Войкова и Чистополье.

Все боеприпасы были уничтожены на спецполигоне для взрывотехнических работ, сообщает пресс-служба МЧС.

Источник: Вести.Севастополь

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