В Крыму шесть новых случаев коронавируса

По данным на утро 25 мая, в республике еще шесть человек заболели коронавирусом. Таким образом с начала пандемии число случаев выросло до 346.

Один заболевший выявлен при обращении за медицинской помощью с признаками ОРВИ, остальные 5 – по результатам эпидемиологического расследования, симптомов заболевания у них не было. Все пациенты госпитализированы в инфекционный стационар.

При появлении симптомов ОРВИ жителей республики просят не заниматься самолечением, а обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В первую очередь это касается пожилых людей, имеющих хронические заболевания.

В общей структуре заболеваемости коронавирусом в Крыму 25 случаев – это завоз инфекции из-за границы, 44 – из субъектов России, 30 человек выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 240 – по контакту с лицами, у которых результат подтверждён лабораторно, 4 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, еще у троих COVID-19 подтвердился, когда они обратились в больницу с признаками ОРВИ или пневмонии.

С начала пандемии в Крыму выздоровели 153 человека.

Источник: Вести.Севастополь