В Крыму сироте предоставили квартиру по решению суда

Прокуратура Первомайского района Республики Крым помогла сироте получить квартиру.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что в Первомайском районе, в нарушение действующего законодательства об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 26-летнему крымчанину не была предоставлена жилплощадь. Молодой человек остался без родителей в несовершеннолетнем возрасте, однако местные власти не предоставили молодому человеку жилое помещение. Гражданин стоял на учете в качестве нуждающегося во внеочередном предоставлении жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об устранении нарушения прав сироты. Иск удовлетворен полностью, квартира молодому человеку уже предоставлена.

Источник: Вести.Севастополь