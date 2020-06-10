В Крыму скончалась пациентка с коронавирусом

В реанимации Симферопольской больницы 9 июня скончалась пациентка с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

У женщины была зафиксирована двухсторонняя пневмония, пациентка находилась на искусственной вентиляции лёгких, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

В больницах республики Крым остаются 107 пациентов с коронавирусом. Из них семь в тяжёлом состоянии, 80 – в средней степени тяжести, 20 – в удовлетворительном.

Под медицинским наблюдением остаются 2881 человек, из них в стационарах – 234, в оберваторах – 945.

С диагнозом внебольничная пневмония в больницах находятся 180 пациентов, 11 – в тяжёлом состоянии.

Источник: Вести.Севастополь