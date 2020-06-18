В Крыму скончались двое пациентов с коронавирусом

18 июня 2020     9
В Крыму скончались двое пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в стационарах республике умерли два человека, у которых был подтверждён диагноз COVID-19.

«За прошедшие сутки два летальных случая: один в Симферопольской городской клинической больнице №7 и один в Евпаторийской городской больнице», – рассказал на брифинге оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

По его словам, один скончавшийся пациент был переведён в симферопольский ковидный госпиталь из больницы скорой медицинской помощи, в которой был прооперирован после черепно-мозговой травмы. В Евпатории умерла женщина в возрастной группе 65+ с тяжёлым переломом.

Источник: Вести.Севастополь

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