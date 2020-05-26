В Крыму снова растет число людей под меднаблюдением по коронавирусу

В республике Крым за сутки под меднаблюдение взяты 172 человека, а сняты с него 35. Таким образом число людей, которые находятся в зоне риска по коронавирусу, составило 2260, рассказал сегодня утром на брифинге министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

В больницах республики лечение от коронавируса проходят сейчас 186 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. У 129 пациентов заболевание средней степени тяжести. Одного заболевшего военнослужащего перевели на лечение в Севастополь.

Также 183 человека лечатся от внебольничной пневмонии, из них девять тяжелых. Пятеро больных пневмонией поступили за последние сутки.

С начала пандемии в Крыму умерли 11 пациентов с коронавирусом, 151 человек выздоровел.

В обсерваторах Крыма свободными остаются около ста мест. Накануне туда поместили 60 человек, прибывших в Крым из других регионов.

Источник: Вести.Севастополь