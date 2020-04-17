В Крыму сотрудники Росгвардии задержали похитителей товаров из гипермаркета

Сразу двух подозреваемых в кражах из магазинов Симферополя смогли задержать сотрудники крымской вневедомственной охраны Росгвардии, сообщила пресс-служба этой силовой структуры.

Так вечером в одном из торговых центров 28-летний молодой человек попытался похитить товары бытового предназначения. Администрация магазина нажала тревожную кнопку, и подъехавшие бойцы задержали парня, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранителей.

Спустя некоторое время из этого же торгового центра 53-летняя жительница Симферополя попыталась вынести дорогостоящий алкоголь. Она решила не оплачивать его на кассе. Работники магазина вновь воспользовались тревожной сигнализацией.

Всех задержанных сотрудники Росгвардии передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Источник: Вести.Севастополь