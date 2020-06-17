В Крыму спасатели оказали помощь сорвавшемуся альпинисту

Днём 16 июня в службу спасения поступила информация о том, что в горном массиве Замок у Фороса со скалы сорвался альпинист.

На место происшествия выехали спасатели. Выяснилось, что альпинисты проходили маршрут первой категории сложности и один из них сорвался, упал с восьмиметровой высоты и повредил ногу.

«Специалисты «КРЫМ-СПАС» совместно с сотрудниками Севастопольской спасательной службы используя альпинистское снаряжение, спустились к пострадавшему», – рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Спасатели наложили шину на повреждённую ногу и подняли мужчину на вершину плато, расположенную в 150 метрах от места падения. Пострадавшего на носилках донесли до автомобиля спасателей, а у подножья горы передали ожидавшим медикам.

Источник: Вести.Севастополь