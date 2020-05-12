В Крыму спасатели помогли туристке, травмировавшей ногу в горах

Сотрудники Алуштинского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине, которая подвернула ногу во время прогулки в районе Бирюзового озера.

В 17:00 11 мая поступило сообщение о том, что женщина во время прогулки в горной местности подвернула ногу и не может самостоятельно двигаться. Для эвакуации пострадавшей на место выехали спасатели.

«Женщине оказали первую помощь и эвакуировали из горно-лесной зоны. От медицинской помощи она отказалась», – рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Источник: Вести.Севастополь