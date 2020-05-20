В Крыму спасатели уничтожили девять авиабомб

Специалисты МЧС провели сразу три операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Керчи и в посёлках Ленинского района.

В акватории поселка Опасный саперы разминировали шесть осколочных авиабомб на глубине 2,5 метра. Боеприпасы на дне моря ранее обнаружил местный рыбак.

Кроме этого в Ленинском районе Крыма рядом с селом Юркино были найдены две осколочные авиабомбы и одна фугасная весом 50 кг. в районе Генеральских пляжей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, все девять боеприпасов были уничтожены.

Источник: Вести.Севастополь