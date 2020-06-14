В Крыму спасли кайтсерфера в открытом море

14 июня 2020     15
В Крыму спасли кайтсерфера в открытом море

Мужчина не справился с парашютом и его унес ветер на 800 метров от берега. 

Неудачливый спортсмен упал в воду, а подняться на доску вновь ему не позволили сильные волны. Спасателей вызвали отдыхающие на берегу граждане. Отряд «КРЫМ-СПАС» оказал помощь потерпевшему и поднял его на борт моторной лодки. Житель Судака 1983 года рождения в медпомощи не нуждался, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства Крыма. Мужчину сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда эвакуировали к береговой линии.

Ранее пресс-служба МЧС предупреждала об ухудшении погодных условий в Крыму в ближайшие двое суток. Из-за возможности возникновения чрезвычайных ситуаций ведомство рекомендовало воздержаться от морских прогулок.

Источник: Вести.Севастополь

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