В Крыму специалисты воссоздают подробности гибели теплохода «Армения»

Обнаружение у берегов Крыма места гибели теплохода “Армения” привлекло внимание к обстоятельствам катастрофы, которую считают одной из самых масштабных морских трагедий в истории. Специалисты спорят о количестве её жертв. По разным оценкам, на борту судна находились до 10 тысяч человек.

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Гибель “Армении” – один из самых драматичных эпизодов Великой Отечественной войны. Немецкие войска продвигались вглубь Крымского полуострова. Севастополь на осадном положении. Эвакуировать из города раненых, персонал нескольких госпиталей и гражданских в этих условиях предстояло прогулочному судну, переоборудованному в санитарный транспорт.

В рейс, который закончился крупной морской катастрофой и гибелью тысяч человек, теплоход “Армения” отправился из Севастополя 6 ноября 1941 года. Место, где завершился его путь, удалось обнаружить почти 80 лет спустя. Судно шло курсом на Туапсе, успело отойти на 15 морских миль от Ялты, куда перед этим заходило взять на борт людей.

«Были атакованы они в 11 часов 10 минут самолётами, было сброшено три торпеды. Одна попала в носовую часть. Тем самым сразу застопорился ход, была осадка очень глубокая», – рассказывает директор Военно-исторического музея Черноморского флота Владимир Клюев.

Сомнений, что обнаружена “Армения”, нет. Различимо название теплохода на корабельной рынде. Корпус лежит на глубине 1,5 километров. Специалисты Русского географического общества обследовали его с помощью управляемого робота, пытаясь понять причину затопления.

«Обводы корпуса абсолютно не повреждены, поэтому торпедная атака исключается. И при этом верхняя и центральная части надстройки очень сильно разрушены», – пояснил исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин.

По официальной версии, судно после атаки немецкой авиации затонуло всего за четыре минуты. Но некоторые исследователи подвергают её сомнению.

«Если мы поднимем журнал боевых действий единственной эскадрильи, которая была на Чёрном море, и базировалась на румынском аэродроме Фокшаны, то там указано – никаких новых донесений, “Keine Meldungen”. То есть самолёты бездействовали», – говорит руководитель отделения Поискового движения России в Севастополе Александр Неменко.

По-разному оценивают и количество жертв. Их насчитывают от 2 до 10 тысяч человек, что делает катастрофу “Армении” одной из самых страшных трагедий на море. Возможно, обнаружение корпуса судна не даст ответа на все вопросы. Но узнать больше о последнем рейсе “Армении” у учёных теперь есть шанс.

Олег Смирнов, Сергей Буторин, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь