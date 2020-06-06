В Крыму спустят на воду древнегреческую галеру

Современный аналог древней галеры на гребной тяге создали в Судаке.

Туристы смогут попробовать себя в роли гребца-раба. Как будет использоваться лодка ее создатели пока не определились, все будет зависеть от ее ходовых качеств и реакции граждан. Если эксперимент с аттракционом не удастся – античная галера сможет стать рестораном на воде.

Весельное судно назовут «Таврида», а нос его украсят троянским конем, сообщает ИА “ТАСС” со ссылкой на создателя проекта Сергея Троицкого.

Источник: Вести.Севастополь