В Крыму стартовал дистанционный проект #КультураКрымаЭтоМы

Центр народного творчества Республики Крым запустил интернет-акцию #КультураКрымаЭтоМы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Крыма.

Оставаясь дома, любой житель республики может рассказать всему миру о народном творчестве и культуре Крыма. Для участия в фестивале необходимо разместить в социальных сетях фотографии, видео или повествования о творческой деятельности любых коллективов или граждан в культурной сфере. Публикации обязательно отмечать хештегом #КультураКрымаЭтоМы, а ссылку – отправить на электронную почту Центра народного творчества Республики Крым nmcki.nt@mail.ru.

Присоединиться к акции могут все культурно-досуговые учреждения республики, творческие коллективы, деятели культуры и искусства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь