В Крыму строительство очистных сооружений исключили из ФЦП

При 12-й корректировке из ФЦП было исключено строительство очистных сооружений в селе Курортное.
«Из программы исключен объект «Строительство очистных сооружений и разводящих коллекторов в селе Курортном», заложенные на него средства перераспределены на другие объекты», – сообщил руководитель дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.
Кроме того, государственным заказчиком обследования состояния санаторно-курортных организаций для детей в Евпатории и разработкой обоснования развития их материальной базы для создания детского реабилитационного центра мирового уровня назначен Минздрав.
Финансирование ФЦП, согласно постановлению правительства от 12 апреля 2020 года, составляет 961,2 миллиарда рублей.
Источник: Вести.Севастополь