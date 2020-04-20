В Крыму строительство очистных сооружений исключили из ФЦП

Финансирование ФЦП, согласно постановлению правительства от 12 апреля 2020 года, составляет 961,2 миллиарда рублей.

Кроме того, государственным заказчиком обследования состояния санаторно-курортных организаций для детей в Евпатории и разработкой обоснования развития их материальной базы для создания детского реабилитационного центра мирового уровня назначен Минздрав.

«Из программы исключен объект «Строительство очистных сооружений и разводящих коллекторов в селе Курортном», заложенные на него средства перераспределены на другие объекты», – сообщил руководитель дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.

При 12-й корректировке из ФЦП было исключено строительство очистных сооружений в селе Курортное.

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