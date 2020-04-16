В Крыму судостроительные заводы «Залив» и «Море» возобновили работу

Работа крымских судостроительных заводов в Керчи и Феодосии восстановлена.

После перерыва, связанного с пандемией нового коронавируса, возобновлена работа на заказах гражданского и военного направлений судостроительных предприятий «Залив» и «Море». Об этом сообщает министерство промышленной политики Республики Крым.

На предприятиях судостроения строго соблюдаются меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. В бытовых и рабочих помещениях проводятся санитарные уборки специальными дезинфицирующими растворами, а также соблюдается масочный режим.

К работе приступили работники цехов, за исключением заводчан старше 65 лет, беременных женщин и сотрудников с хроническими заболеваниями, заявлено на официальном сайте Минпромторга Крыма. Кроме этого, для того, чтобы исключить массовое скопление граждан на пропускных пунктах, для сотрудников предусмотрен специальный график работы.

В случае негативного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сроки завершения строительства и сдачи гражданских судов АО «Судостроительным заводом «Море» будут скорректированы с заказчиками, отмечается в сообщении.

Источник: Вести.Севастополь